A líder do PAN cancelou a entrevista prevista para esta quarta-feira de manhã, às 09h00, na Rádio Observador. A poucas horas da entrevista, a assessoria informou que Inês Sousa Real teve um “imprevisto pessoal“. Apesar de ter um evento marcado para esta quarta-feira às 15h00 e de o Observador ter sugerido qualquer outra hora — desta quarta-feira ou de qualquer outro dia durante o período de pré-campanha e campanha eleitoral — o PAN não mostrou qualquer abertura para remarcar a entrevista neste período.

Inês Sousa Real foi a única líder partidária a desmarcar uma entrevista e a não sugerir uma nova data, manifestando-se apenas disponível para o fazer depois de 30 de janeiro. A líder do PAN estará, no entanto, presente no debate entre os cabeças de lista a Lisboa, que será transmitido esta sexta-feira na Rádio Observador.

Ainda na manhã desta terça-feira a equipa de Inês Sousa Real tinha voltado a confirmar a presença na entrevista e solicitado o envio da morada dos estúdios da Rádio Observador.