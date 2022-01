Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Arrancam os quartos de final da Taça de Portugal, das oito equipas em prova só quatro vão conseguir um bilhete para as meias e esta terça-feira vamos ter o primeiro apurado. O Sporting viaja até Paços de Ferreira para defrontar o histórico Leça, que tem feito um percurso apaixonante na prova rainha. Os leões vêm da primeira derrota no campeonato e a curiosidade está em perceber como vai reagir a equipa de Rúben Amorim, que está de regresso ao banco depois de recuperar da covid-19. Os leceiros, do quarto escalão do futebol português, já deixaram para trás Gil Vicente e Arouca e têm a oportunidade de lutar com o campeão nacional. A Festa da Taça passa por aqui e pode contar com relato em direto na Rádio Observador.

A Emissão de Desporto arranca depois das 20h30 com o olhar de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força. Pode contar — como sempre — com o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, que fará a análise da prestação da equipa de arbitragem. Na bancada virtual da Rádio Observador vai estar João Castro, autor do podcast Sporting160.

A Emissão Especial é conduzida por Hugo Silva com o relato a cargo de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes no Estádio Capital do Móvel.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.