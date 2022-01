Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O número de crianças pequenas — até aos quatro anos — hospitalizadas com Covid-19 nos Estados Unidos está a atingir valores galopantes, que já se assemelham aos registados no início da pandemia. Com a variante Ómicron os números triplicaram, o que não significa necessariamente que a doença seja mais grave especificamente nas crianças pequenas, ressalvam os especialistas norte-americanos.

Segundo os números noticiados pela imprensa norte-americana, na semana passada mais de quatro em cada cem mil crianças hospitalizadas até aos quatro anos estavam infetadas com este coronavírus, o que representa o dobro da percentagem do mês anterior e o triplo da percentagem no período homólogo do ano passado.

As crianças até quatro anos ainda não são, nos Estados Unidos como em Portugal, elegíveis para vacinação, o que poderá ajudar a explicar, em parte, os números. Por isso mesmo, será muito importante “rodeá-las de pessoas vacinadas para as protegermos”, aconselhou, em conferência de imprensa, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, como cita o New York Times.

Além disso, ressalva o mesmo jornal, os números também incluem as crianças que deram entrada nos hospitais por outros motivos e acabaram por testar positivo depois — o que indica que nem todas lá foram parar por registarem sintomas graves causados pelo vírus.

A comparação com crianças da faixa dos 5 aos 11 anos mostra que nesse caso a percentagem de infeção é bem mais baixa — apenas 0,6 por cada cem mil hospitalizações, uma taxa que se tem mantido estável nos últimos meses. Mas, apesar de estas crianças já poderem ser vacinadas e isto poder ser um fator que mantém os efeitos da doença mais controlados, só 16% delas receberam a vacina.

Segundo adiantou a diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, Rochelle Walensky, em conferência de imprensa, ao contrário do que estes números parecem sugerir não há até ver “sinais de que haja uma maior gravidade” na faixa que vai até aos quatro anos, além de as crianças continuarem a ter um risco bastante menor de ficarem gravemente doentes do que os adultos e de precisarem de ventiladores.

No entanto, e sem certezas sobre o que leva a tantas hospitalizações nesta faixa etária em particular, também há especialistas que colocam a hipótese de que as próprias características da Ómicron possam estar a provocar este aumento. Isto porque, de acordo com o que já se sabe sobre esta variante, ela afeta mais as vias superiores do que os pulmões, e as crianças pequenas poderão ser mais afetados e vulneráveis por isso: “As vias deles são mais pequenas”, disse ao New York Times Kristin Oliver, médica pediatra no hospital nova-iorquino Mount Sinai.

Até ver, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, aqui citado pela Reuters, parte da explicação poderá mesmo passar pelo aumento generalizado dos casos, o que leva a que haja mais hospitalizações.