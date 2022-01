Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma equipa de investigadores da Universidade Ben-Gurion de Negev, em Israel, descobriu que os peixinhos dourados são capazes de conduzir e navegar em ambientes terrestres.

Os investigadores criaram um veículo com um aquário, equipado com uma câmara, onde colocaram seis peixes, sendo que, cada um recebeu dez aulas de condução de 30 minutos.

Surpreendentemente, os peixes não demoram muito tempo para aprender a conduzir o veículo. Ficam confusos no início e não sabem o que está a acontecer, mas são muito rápidos a perceber que existe uma correlação entre o seu movimento e o movimento da máquina”, disse o investigador Shachar Givon, segundo a CNN.

Para incentivar a ‘condução’, sempre que os peixinhos escolhiam a direção correta para onde ir eram recompensados com comida. As imagens divulgadas pelos investigadores comprovam a eficácia do método na aprendizagem.

Os cientistas concluem que os peixes foram ficando cada vez melhores na condução ainda que alguns tenham sido sempre “medíocres” a controlar o veículo.

Havia peixes muito bons e peixes medíocres que mostravam controlo do veículo, mas eram menos eficientes a dirigi-lo”, afirma o neurocientista Ronen Segev citado pela CNN.

Desmistificando o popular conceito de “memória de peixe”, os pequenos animais conseguiram memorizar rapidamente que deviam evitar becos sem saída e corrigir pequenas imprecisões para chegar mais rapidamente aos destinos pretendidos pelos cientistas.

A investigação conseguiu, com sucesso, mostrar que um peixe consegue expandir o seu conhecimentos científico e aprender em ambientes que não lhes são familiares.

Os investigadores pretendem, agora, adaptar o estudo a cenários mais complexos, para tentar entender como funciona o cérebro de outros seres vivos.