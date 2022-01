A polícia britânica admite investigar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, devido a uma festa em Downing Street em maio de 2020, em pleno confinamento devido à pandemia de Covid-19.

Uma centena de pessoas foram convidadas para um evento em que cada um levava a sua própria bebida, no jardim de Downing Street, durante o primeiro confinamento. Testemunhas disseram à BBC que o primeiro-ministro e a sua mulher estavam entre o grupo de cerca de 30 pessoas que compareceu a esta festa. A informação não foi confirmada pelo próprio Boris Johnson. Os trabalhistas já instaram o primeiro-ministro a “confessar” e “deixar de mentir ao público britânico”.

Boris Johnson, your deflections and distractions are absurd.

Not only did you know about the parties in Downing Street, you attended them.

Stop lying to the British public. It’s time to finally come clean.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 11, 2022