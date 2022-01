Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em quase dois anos de pandemia, este 11 de janeiro de 2022 é o quinto dia com mais casos de infeção reportados em Portugal. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde detetaram mais 33.340 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Morreram também 28 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas em Portugal, um número significativamente superior aos dos últimos quatro dias (17, 20, 22 e 22) e o mais alto dos últimos dez meses (desde 9 de março) mas, por outro lado, significativamente inferior ao que se verificava há um ano — registam-se cerca de quatro vezes menos óbitos, dado que a 11 de janeiro de 2021 eram reportadas 122 mortes nas 24 horas prévias.

Também a pressão hospitalar é, apesar do número elevado de casos, significativamente inferior ao que se verificava há um ano: o número de doentes internados é menos de metade de janeiro de 2021 e o número de doentes em unidades de cuidados intensivos é de menos de um terço face há um ano.

Estão agora internados 1.564 doentes em Portugal com Covid-19, menos 24 do que há 24 horas. Destes doentes hospitalizados, 153 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 8 do que no dia anterior. Há um ano, a 11 de janeiro de 2021, estavam internados 3.983 doentes com Covid-19 nos hospitais portugueses (mais do dobro), 567 dos quais em unidades de cuidados intensivos (mais do triplo em UCI).

As comparações podem ser feitas depois da divulgação de mais um boletim da Direção-Geral da Saúde, relativo à evolução diária da pandemia da Covid-19 em Portugal.

Há dez meses que não morriam tantas pessoas com Covid-19

Há dez meses que não morriam tantas pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal. Desde o dia 9 de março — altura em que o boletim da DGS reportou 30 mortes em 24 horas — que o número de óbitos não era tão elevado no país.

Há cinco dias, a 6 de janeiro, o boletim da DGS reportava porém 25 mortes em 24 horas (menos três), tal como acontecera no dia 19 de dezembro, há cerca de três semanas.

No inverno passado, em Portugal, o número de mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus ultrapassou as duas centenas em 21 dias distintos e ultrapassou as três centenas (300) em dois dias diferentes: 28 de janeiro e 31 de janeiro.

Mais 7.505 casos do que na terça-feira passada

Na terça-feira passada, dia 4 de janeiro, as autoridades de saúde reportavam em Portugal mais 25.835 casos confirmados de infeção por coronavírus em Portugal. Esta terça-feira, 11, foram reportados 33.340 casos novos — ou seja, há mais 7.505 infetados do que no mesmo dia da última semana.

O aumento dos contágios tem sido exponencial e em ritmo acelerado desde meados de dezembro. Tal deve-se por um lado ao maior número de testes e autotestes realizados (as únicas ferramentas que permitem detetar mais eficazmente casos assintomáticos e infeções com sintomas ligeiros) mas sobretudo à maior transmissibilidade da variante Ómicron, que se propaga com maior facilidade do que as variantes anteriores do vírus, como explicava esta terça-feira a OMS.

O impacto menos acentuado da variante Ómicron no desenvolvimento de doença grave na população vacinada, por outro lado, tem sido reiterado pelos especialistas, podendo ser um dos principais motivos para que o aumento do número de casos não esteja a ser acompanhado por um aumento proporcional no número de mortes e de doentes hospitalizados e internados em unidades de cuidados intensivos.

Em 24 horas, mais de 40 mil pessoas recuperaram da infeção em Portugal

Se o número de novos casos continua a aumentar substancialmente, também o número de anteriores infetados dados como clinicamente recuperados disparou.

Ao longo das últimas 24 horas, 43.513 pessoas recuperaram da infeção pelo novo coronavírus.

Existem agora 269.451 casos ativos de infeção (pessoas atualmente infetadas, o que exclui quem já recuperou e quem não resistiu) pelo SARS-CoV-2 em Portugal, cerca de menos 10 mil (mais exatamente: menos 10.201) do que na véspera.

Em cada 4 novas infeções, 3 foram detetadas em duas regiões

Duas regiões do país — Norte e Lisboa e Vale do Tejo — continuam a concentrar grande parte dos novos casos de infeção por SARS-CoV-2 em Portugal. Neste caso, perto de três em cada quatro.

Em Lisboa e Vale do Tejo foram detetados 12.390 novos casos e na região Norte mais 13.253 infeções. As duas regiões somadas concentram 77% dos novos casos do país.