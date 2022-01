Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No norte de Espanha, um tesouro romano foi descoberto por arqueólogos com a ajuda, suspeitam os cientistas, de um texugo.

No município de Grado, nas Astúrias, arqueólogos descobriram 209 moedas romanas que datam dos séculos III a V D.C, junto da toca de um texugo. Os responsáveis pela descoberta pensam que terá sido o texugo, que habitava uma toca localizada no interior de uma caverna, o responsável pela “primeira escavação” das moedas, aponta o The Guardian.

Após a tempestade Filomena ter abalado Espanha, no ano passado, com temperaturas baixas e nevões, o animal terá procurado comida – bagas ou minhocas – numa fenda junto da sua toca. Tendo encontrado apenas as moedas, o texugo terá abandonado o tesouro romano junto do buraco onde habitava.

Forjadas em locais como Constantinopla ou Antioquia, na Turquia, Londres, no Reino Unido, e Tessalónica, na Grécia, segundo explicou o arqueólogo Alfonso Fanjul Peraza ao El País, a maioria das moedas foram feitas com bronze e cobre. O tesouro foi descoberto na caverna de La Cuesta por dois arqueólogos, que visitavam a gruta acompanhados por um residente local, em abril do ano passado. As conclusões do estudo, contudo, só foram publicadas em dezembro de 2021.

“Até à data, este é o maior tesouro romano descoberto numa caverna do norte de Espanha”, aponta o relatório publicado na Universidade Autónoma de Madrid.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não é a primeira vez, contudo, que moedas romanas são encontradas nas florestas de Grado. Na década de 1930, segundo a BBC, foram descobertas 14 moedas de ouro pertencentes ao reinado de Constantino I, imperador romano que governou entre os anos 306 e 337 D.C.

A acumulação de achados significantes pode, com as devidas precauções, ser resultado dos intensos conflitos vividos no território”, explicou ainda Alfonso Peraza.

Tendo conquistado a Península Ibérica em 218 D.C., os romanos governaram o território até ao século V D.C., altura em que foram invadidos pelo povo visigodo. Segundo os investigadores, o tesouro agora descoberto pode ser parte de uma coleção ainda maior, que foi escondido à pressa como consequência da grande instabilidade política e social vivida na altura.

Os arqueólogos responsáveis pela descoberta do tesouro romano querem regressar ao local para realizar futuras escavações, numa tentativa de compreender tratar-se de “um esconderijo único ou se havia um grupo de humanos a viver ali”.