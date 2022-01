Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O vulcão Wolf, o mais alto das Ilhas Galápagos, no Equador, está desde sexta-feira a expelir lava e cinzas a cerca de 1.600 metros de altitude, segundo informa o Instituto Geofísico do Equador no Twitter.

Situado na ilha Isabela – o verdadeiro santuário das iguanas cor-de-rosa, uma espécie única no mundo – autoridades informaram que não existe qualquer perigo a população, uma vez que, esta se concentra no lado oposto da ilha. Ainda assim, as pessoas devem evitar chegar perto do mar, pois os fluxos de lava podem causar explosões ao chegar à água.

As imagens divulgadas pelo Instituto Geofísico do Equador mostram a lava brilhante a perfurar a escuridão da noite, antes do amanhecer.

The Volcano Wolf in the Galapagos Islands is in eruption process. This video taken from one of our staff at the amazing Coral II expedition yacht. pic.twitter.com/ihKsfQAaQx — Go Galapagos Ecuador (@go_galapagos) January 7, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O vulcão Wolf tinha entrado em erupção pela última vez em 2015, depois de 33 anos de inatividade, sem afetar a vasta fauna e flora pela qual a ilha é conhecida. Na ilha Isabela existem ainda outros quatro vulcões ativos.

O arquipélago dos Galápagos ficou famoso pelas observações do geólogo e naturalista britânico Charles Darwin sobre a teoria evolucionista, informa o Al Jazeera.