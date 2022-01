A Alemanha registou 80.430 infetados com o novo coronavírus, esta quarta-feira, o número mais alto desde o início da pandemia, de acordo com os últimos números do Instituto Robert Koch para a virologia.

Este novo máximo contrasta com terça-feira (11 de janeiro), onde foram detetados 45.690 novos casos. O pico tinha sido registado anteriormente a 18 de novembro de 2021 com 63.371 infeções.

A incidência semanal atingiu 407,5 infeções por 100.000 habitantes e, apenas entre terça-feira e quarta-feira, 384 pessoas morreram de causas relacionadas com a doença, o número mais elevado desde o dia 5 de janeiro, onde se registaram 444 mortes. A incidência da hospitalização foi de 3,4 pessoas por 100.000 habitantes por semana.

Cerca de 72% da população alemã recebeu as doses completas da vacina e 43,5% a de reforço.

A Covid-19 provocou 5.494.101 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.