Ao longo de quase uma década, a Juventus foi absolutamente hegemónica a nível interno e uma das melhores equipas no contexto europeu: conquistou a Serie A de forma consecutiva e ininterrupta entre 2012 e 2020, ganhou quatro Taças de Itália e cinco Supertaças e foi a duas finais da Liga dos Campeões, embora perdendo ambas. Antonio Conte e Massimiliano Allegri trilharam um caminho que começou a ficar confuso com Sarri e que se tornou definitivamente um labirinto com Pirlo. E agora ninguém parece saber para onde virar para voltar à direção certa.

Esta temporada, a Juventus está novamente bem afastada da liderança da Serie A, seguindo no 5.º lugar da classificação e já a 11 pontos do Inter Milão. Ainda que os bianconeri também já tenham perdido o título na época passada, falhando o Scudetto pela primeira vez desde 2012, há uma ideia que ainda perdura em Turim — a de que Cristiano Ronaldo ajudava a mascarar alguns buracos que já iam aparecendo nas paredes do clube.

“O Cristiano escondia os problemas que a equipa tinha. Era um jogador importante. É mais fácil disfarçar os problemas quando se tem um jogador de topo como ele na equipa. Já esperava uma época difícil depois da saída do Cristiano. Mas somos praticamente a mesma equipa da temporada passada, com o Locatelli e o Kean mas sem Cristiano”, explicou Chiellini, o capitão de equipa, nos últimos dias. Ainda assim, o central mantém-se otimista em relação ao futuro. “Se trabalharmos muito podemos atingir os nossos objetivos. Mas não podemos sentir-nos inferiores nem deixar esgotar a energia mental, algo que já não estamos tão acostumados a fazer”, acrescentou o internacional italiano.

Esta quarta-feira, em San Siro, a Juventus tinha um desses testes em que não podia “deixar esgotar a energia mental”. Depois de uma vitória motivadora contra a Roma de José Mourinho, em que recuperou de uma desvantagem com três golos em sete minutos, a equipa de Allegri defrontava o Inter Milão na Supertaça italiana e podia desde logo garantir o primeiro troféu da temporada. Sem Chiesa, que se lesionou precisamente contra os rossoneri e vai ficar de fora até ao fim da época, a Juventus apresentava-se com Kulusevski no apoio mais direto a Morata e McKennie e Bernardeschi aproximavam-se mais dos corredores com Locatelli e Rabiot pelo meio. Do outro lado, Simone Inzaghi lançava Dzeko e Lautaro Martínez no ataque e o trio formado por Barella, Brozovic e Çalhanoğlu ocupava a faixa intermédia, com Perisic e Dumfries nas alas.

???? | WARM-UP The lads are going up through the gears at San Siro ⚫????#ForzaInter #SupercoppaFrecciarossa pic.twitter.com/YLMoOEYreF — Inter ???????????? (@Inter_en) January 12, 2022

A Juventus colocou-se em vantagem ainda antes de estar cumprida a primeira meia-hora, com McKennie a responder de cabeça a um cruzamento de Morata vindo da esquerda (25′). Dez minutos depois, Lautaro Martínez recuperou a igualdade ao converter uma grande penalidade (35′) após De Sciglio fazer falta sobre Dzeko no interior da grande área bianconeri e as duas equipas foram para o intervalo da Supertaça sem que nada as separasse no marcador apesar da clara superioridade do conjunto de Inzaghi.

O Inter voltou a começar melhor na segunda parte, com Perisic a desequilibrar no corredor esquerdo, mas a primeira oportunidade depois do intervalo pertenceu mesmo à Juventus e a Bernardeschi, que atirou ao lado depois de um cruzamento de Rabiot (49′). Dumfries obrigou Mattia Perin a uma defesa atenta com um cabeceamento, com a bola a ressaltar para o poste (60′), e o guarda-redes italiano foi novamente testado por Lautaro (70′), que também cabeceou para mais uma intervenção do guardião. Numa fase em que o Inter estava claramente por cima, Allegri decidiu mexer e tirou Kulusevski para lançar Dybala, com Inzaghi a responder instantes depois com Correa e Alexis Sánchez. Ao fim de 90 minutos, porém, a igualdade teimava em persistir — e a Supertaça de Itália seguiu para prolongamento.

Lautaro Martínez, empatando con un fierrazo de penal. pic.twitter.com/lYvE6V55vl — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) January 12, 2022

Na meia-hora extra e quando já todos se preparavam para as grandes penalidades, o nome mais improvável fez a diferença: já no primeiro minuto de descontos, AlexisSánchez apareceu na grande área na sequência de uma péssima abordagem da defesa adversária e fez o golo da vitória, garantindo a sexta Supertaça de Itália (e primeira desde 2011) para o Inter Milão e derrotando a Juventus. Numa semana em que foi dado como excedentário para Inzaghi e em que até terá sido oferecido a custo zero ao Everton, o avançado chileno mostrou que ainda é opção. Nem que seja para conquistar títulos no último minuto.