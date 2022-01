Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O asteroide (7482) 1994 PC1, com aproximadamente um quilómetro de largura, passará pela Terra na próxima terça-feira, dia 18 de janeiro, a uma velocidade de 76.192 quilómetros por hora.

Apesar de passar a dois milhões de quilómetros de distância, a NASA garante que esta é a maior aproximação que o asteroide fará ao nosso planeta nos próximos 200 anos, avança a CNN.

Tão próximo, que os cientistas que estudam a trajetória do asteroide acreditam ter boas notícias para os fãs do Espaço: é provável que consigam observar a passagem do (7482) 1994 PC1 com ajuda de telescópios, mesmo os mais pequenos.

O site EarthSky.com revela que a passagem do asteroide será feita em segurança, com o mesmo a aparecer no céu como um pequeno ponto de luz, parecido a uma estrela.

O (7482) 1994 PC1 foi catalogado pelos cientistas no final da década de 70, que desde então estudam a sua trajetória. O asteroide é classificado como potencialmente perigoso devido ao seu tamanho, mas não representa uma ameaça para a Terra nesta passagem.