Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Bugatti é provavelmente o fabricante de automóveis mais sofisticado, mais avançado tecnologicamente e mais caro do mundo. A versão mais acessível do Chiron, animada por um exuberante motor com 16 cilindros em W, oito litros de cilindrada e quatro turbocompressores, fornece um mínimo de 1500 cv, mas pode chegar aos 1824 cv. Isto explica um preço de 2,5 milhões de euros, antes de impostos, o que não impede o fabricante francês de propor versões especiais, como o La Voiture Noire, que exige um investimento de 11 milhões de euros. Daí a surpresa quando este construtor surgiu no Consumer Electronics Show (CES) com um veículo que custa menos do que mudar uma lâmpada do Chiron.

No certame de Las Vegas, a Bugatti provou que também ela está preocupada com o ambiente. Incapaz de evitar um consumo médio em cidade que facilmente atingirá 50 litros/100km (a marca anuncia 35 l/100km em WLTP), os franceses decidiram engrossar a sua gama com um novo veículo, 100% eléctrico. Trata-se de uma trotineta, fácil de dobrar e guardar na bagageira, de forma a permitir estacionar o Bugatti mais longe do restaurante ou do local de reunião, percorrendo as últimas centenas de metros em modo eléctrico. Se não estiver a chover, claro.

A trotineta eléctrica da Bugatti 4 fotos

A trotineta eléctrica não é produzida pela Bugatti, tendo esta tarefa sido confiada à empresa norte-americana Bytech International. A directora da Bugatti internacional, Wiebke Stahl, salienta que “esta parceria com a Bytech deu-nos a oportunidade de expandir o nosso alcance com a mobilidade eléctrica”.

Devidamente caracterizada com o reputado emblema da Bugatti, a trotineta eléctrica possui um peso de 15,8 kg, anunciando-se como “aerodinâmica mas funcional”. Sendo que a aerodinâmica de um veículo com uma velocidade máxima de 30 km/h vale muito pouco, ou mesmo nada… Além de iluminação para a frente, a e-scooter da Bugatti tem piscas e iluminação traseira, projectando o emblema da marca no solo, atrás da trotineta.

O veículo que passa a ser o mais barato da Bugatti, mas também o mais lento, está equipado com um motor de 700 W, alimentado por uma bateria de 360 Wh (que recarrega em quatro horas numa tomada de 220 V), o que garante uma autonomia de 35 km.