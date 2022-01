Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre debates, a pré-campanha vai na estrada e na semana que dedicou à economia, António Costa juntou alguns empresários, confederações e associações empresariais para ouvir preocupações e dúvidas, mas também para vender o país que sai da sua governação. “Está muito perto ou já em cima da viragem da pandemia. Já passámos o momento mais difícil e de maior incerteza”, disse à sala antes das portas se fecharem aos jornalistas para o debate privado.

“Ninguém aqui sonhava ou estava sequer preparado para a crise que vivemos, mas reinventámo-nos”. António Costa interpelava diretamente os empresários que quer convencer de tempos melhores. Além de apresentar as linhas gerais do seu programa — sem pôr o mesmo foco na urgência de aumentos salariais que habitualmente tem posto quando fala de economia perante outros auditórios –, Costa foi ao detalhe no cenário macroeconómico. O seu ministro das Finanças no Governo já tinha dito que provavelmente o valor do défice de 2021 ficaria abaixo do previsto (4,3% do PIB) e agora o primeiro-ministro, vestido de fato de líder do PS (embora com gravata), confirmou-o.

“O défice de 2021 será menor do que as previsões do Governo, fruto do crescimento da economia e do melhor comportamento da despesa”, afirmou depois de garantir que em 2023 o país estará em condições de voltar a cumprir as regras europeias para o défice e dívida e que estão, por agora, suspensas por causa da pandemia. E isto, “sem esforço excessivo”, garantiu.

Aos empresários também disse que não espera grandes alterações na política do BCE “nos próximos tempos”, citando a presidente do Banco Central Europeu que falou “no pouco inflacionário como tendo carácter conjuntural e que, por isso, não justifica uma alteração da política”.

Na ação de campanha esteve também o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que não é candidato nestas legislativas mas é um ativo que Costa não dispensou quando o encontro é com empresários. Na plateia estavam os presidentes da CIP, da ANJE, da Confederação do Comércio ou das Águas de Portugal, por exemplo, e também representantes de empresas de vários setores desde o Grupo Barraqueiro, ao grupo hoteleiro Vila Galé, passando pela Global Media, a NOS, a Mota Engil ou o presidente da Liga de Futebol, Pedro Proença.

Foi a eles que Costa garantiu que “as empresas portuguesas estão em condições únicas de aumentarem a capacidade exportadora” nesta altura, depois de “aprendida a lição da pandemia” de que a Europa tem de estar “menos dependente do exterior”. Mas também fez a apologia da sua governação apontando ao crescimento médio de 2,8 anual a partir de 2016 e que “até 2019 o país cresceu sempre acima da zona euro e da média europeia”. A meta, definiu ainda, é em 2024 o país estar “no ponto em que estava em 2019 e com a dívida em 110% do PIB”.