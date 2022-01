Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira foram publicadas duas novas sondagens com uma mesma conclusão: António Costa deverá continuar como primeiro-ministro, apesar de falhar a meta da maioria absoluta. O PSD cai face às últimas sondagens, distanciando-se do PS. Já a luta pelo terceiro lugar passará pelo BE e pelo Chega, mas os bloquistas estão à frente.

Segundo a sondagem elaborada pela Pitagórica para a TVI e a CNN Portugal, o PS conseguia obter 39,6% dos votos, subindo inclusive face às últimas legislativas. Segue-se o PSD com 30% dos votos. Os dois partidos mantinham a desvantagem de nove pontos percentuais das últimas eleições — embora estas sejam más notícias para os sociais-democratas, que viam a distância para os socialistas encurtarem noutras sondagens publicadas recentemente.

Nesta sondagem, o BE ficava em terceiro lugar com 6,4% dos votos, descendo em comparação com 2019, mas suficiente para continuar a ser terceira força política em Portugal. O Chega morde os calcanhares aos bloquistas, obtendo 5,7% dos votos, mas decaindo face às últimas sondagens, que davam para o partido de André Ventura o terceiro lugar com 10%.

Seguem-se a CDU e a Iniciativa Liberal, duas forças políticas que estão empatadas com 5,1% nesta sondagem da Pitagórica, que também dá o PAN com 1,8% das intenções de voto e o CDS com 1,5%. Estes dois partidos caem comparativamente às últimas legislativas, sendo que os democratas-cristãos podiam mesmo obter o pior resultado da sua história.

Caso estes resultados se confirmarem, os partidos da gerigonça (PS, BE e CDU) mantêm a maioria, mas veem o seu resultado piorar comparativamente a 2019: passam de 52% para 50%. Por sua vez, a direita coligada consegue aumentar as suas intenções de voto 34% para 42% — mas está longe de conseguir formar uma alternativa para a governação.

Esta sondagem contou com a resposta de 600 indivíduos, que foram inquiridos entre 30 de dezembro e 9 de janeiro, contando já com o peso dos primeiros debates televisivos.

Sondagem da Intercampos revela importância de indecisos

A sondagem elaborada pela Intercampus para o Negócios, CM e CMTV mostra o PS também à frente com 29% das intenções de voto (não conseguindo uma maioria absoluta), ao passo que o PSD fica-se pelos 24,1%. Neste caso, a diferença entre os dois partidos com mais votos é menor (4,9%), estando em consonância com as sondagens anteriores.

O terceiro lugar também continua a ser uma incógnita, mas nesta sondagem o BE aparece como terceira força política (com 7%) e vê o Chega mais longe, partido que obtém 5,8% intenções de voto. Segue-se a CDU com 4,9%, a Iniciativa Liberal com 4,6% e o PAN com 3,5%. Já o CDS não consegue sequer chegar aos 1% (0,9%) e vê o Livre a aproximar-se com 0,5%.

A tendência é praticamente a mesma da sondagem da CNN Portugal: PS mantém liderança sem maioria, PSD sobe em comparação com 2019 ainda que longe de ganhar as eleições, BE desce face a 2019 mas mantém terceiro lugar, Chega tem subida substancial não conseguindo ser terceira força, CDU perde força, IL sobe e CDS afunda. Só o PAN é exceção.

Em coligações, de acordo com a sondagem da Intercampus, os partidos da gerigonça ficavam por 40,9% (se apoiados pelo PAN e o Livre obteriam 44,4%) e a direita unida conseguia 35,4%.

Esta sondagem, realizada entre 4 e 10 de janeiro e que contou com uma amostra de 615 entrevistas, destaca também o efeito dos indecisos, existindo “uma percentagem elevada de eleitores, de cerca de 30% que ainda não tomou uma verdadeira decisão a poucos dias da eleição”.