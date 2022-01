Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-chefe do serviço de inteligência de Defesa da Dinamarca, Lars Findsen, está detido há mais de um mês por, alegadamente, ter divulgado documentos confidenciais. A sua identidade foi revelada com a autorização do próprio depois de uma audiência à porta fechada num tribunal em Copenhaga.

A operação das autoridades dinamarquesas foi levada a cabo no dia 9 de dezembro e resultou na detenção de quatro pessoas, acusadas de terem divulgado, “sem autorização, informações altamente confidenciais dos serviços de inteligência”. Neste momento, apenas Lars Findsen permanece detido.

O nome de Findsen foi tornado público esta segunda-feira, com o jornal Politiken a noticiar que foi o próprio a autorizar a revelação da identidade, o que levou o tribunal de Copenhague a suspender a ordem que impedia essa mesma divulgação e que tornava confidencial o nome do suspeito.

Apesar de a investigação estar em segredo de justiça, vários órgãos de comunicação social revelaram que em causa estará a divulgação de informação aos media em processos investigados pelas secretas dinamarquesas.

O advogado de Findsen, que também foi chefe do Serviço de Inteligência da Polícia e chefe de departamento do Ministério dinamarquês da Defesa disse à CNN que o seu cliente “nega todas as acusações” de que é suspeito.

Esta não é a primeira vez que os serviços secretos da Dinamarca surgem envolvidos em escândalos e o nome de Lars Findsen também já é conhecido. O chefe da inteligência militar dinamarquesa desde 2015 deixou o cargo em 2020 devido a um relatório interno que denunciada um alegado caso de espionagem ilegal de cidadãos dinamarqueses. Lars Findsen foi considerado inocente por uma comissão de investigação, mas, ainda assim, abandonou o cargo.