Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dragões e vizelenses discutem a passagem às meias-finais da Taça com o Sporting à espera depois da vitória desta terça-feira. O FC Porto viaja até ao terreno do Vizela tentando esquecer o conforto da vitória de há menos de um mês por 4-0 para a Liga e Sérgio Conceição até admitiu que houve treino de penáltis. Os Vizela terá muitas ausências fruto do surto de covid-19 que enfrenta. A Festa da Taça passa por aqui e pode contar com relato em direto na Rádio Observador.

A Emissão de Desp98-8*orto arranca depois das 20h30 com o olhar de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força. Pode contar — como sempre — com o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, que fará a análise da prestação da equipa de arbitragem. Na bancada virtual da Rádio Observador vai estar Luís Pinto Coelho, adepto portista.

A Emissão Especial é conduzida por Vicente Figueira com o relato a cargo de Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.