O Drive Tribe, a publicação digital alimentada pelas colaborações de Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, que se tornaram conhecidos ao apresentar o Top Gear, o programa da BBC sobre automóveis, chega ao fim no final de Janeiro. Os três responsáveis pelo site alegam quebra na publicidade para justificar o encerramento, que atribuem à pandemia e à redução da produção de veículos por falta de chips.

Concebido no mesmo período em que o famoso trio de apresentadores de programas de televisão preparava o lançamento do The Grand Tour, programa suportado e divulgado pela Amazon, o Drive Tribe ficou online em Novembro de 2016.

Sobre o encerramento, Clarkson afirmou que “a falta de apoios devido à crise da indústria tornou impossível manter este negócio, na sua forma actual”, enquanto May confirma estarem a “sofrer com tudo o que está a acontecer pelo mundo fora”, mas realça que, em última análise, “isto acaba por ser um negócio”.

Hammond, pelo seu lado, diz que vai tentar “manter o Drive Tribe vivo” através das suas redes sociais, abrindo a possibilidade aos utilizadores do site de descarregarem os seus conteúdos preferidos, enquanto o site estiver no ar.

Segundo a imprensa britânica, o Drive Tribe foi financiado pela 21st Century Fox, que contribuiu com 6,5 milhões de dólares, e pela Breyer Capital, que avançou com 5,5 milhões. O projecto esteve activo pouco mais de cinco anos. Recorde aqui o vídeo do lançamento: