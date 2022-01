O Presidente da República considerou esta quarta-feira que a pré-campanha para as eleições legislativas está a ser muito esclarecedora, dando os parabéns por isso à comunicação social e aos partidos, e permite a opção pelo voto antecipado.

Em resposta a questões dos jornalistas, após discursar numa conferência sobre regionalização, promovida pelo grupo Global Media, no Cinema São Jorge, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esperar “uma subida muito apreciável do voto antecipado”.

“Tem havido debates muito esclarecedores, muito amplos, como nunca houve em tempo pré-eleitoral. A comunicação social está de parabéns, mas também os protagonistas partidários, os partidos políticos e seus dirigentes”, elogiou.

Segundo o chefe de Estado, no atual contexto, “o grau de esclarecimento é muito grande e as pessoas podem perfeitamente ponderar a vantagem de antecipar o voto, e com isso antecipar também situações sanitárias, mas até do ponto de vista da gestão do seu tempo para participação política terem uma opção alternativa que é atraente”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado se ainda há tempo para se encontrar uma solução para o voto das pessoas em isolamento devido à Covid-19 nas legislativas de 30 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Eu sei que os partidos estão a falar, que o Governo está a preparar. Também se está à espera do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), que está iminente. Portanto, tenho a esperança de que nos próximos dias o processo possa andar”.

Interrogado sobre a notícia de que as autoridades espanholas se preparam para começar a tratar a Covid-19 em termos semelhantes aos da gripe e se Portugal deve fazer o mesmo, o Presidente da República remeteu a questão para as autoridades sanitárias portuguesas.

“Eu nunca tomei a iniciativa de me pronunciar sobre questões concretas de decisão das autoridades sanitárias. Elas ponderarão e decidirão se a situação portuguesa é igual ou diferente da situação espanhola”, disse.

PR adiou deslocações ao estrangeiro e terá sobretudo audiências até às eleições

O Presidente da República confirmou que adiou as deslocações ao estrangeiro que tinha previstas para janeiro, ao Dubai e a Moçambique, e adiantou que no período até às eleições terá sobretudo audiências.

Interrogado sobre como será a sua agenda neste período de pré-campanha e durante a campanha oficial para as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, o chefe de Estado respondeu que tem estado ocupado sobretudo com audiências, e que assim irá continuar.

“Há uma série de entidades importantes, reguladores, que eu tenho recebido, como o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), periodicamente o senhor governador do Banco de Portugal. Portanto, aproveito estas semanas — também já só faltam 15 dias — precisamente para me informar, recolher elementos e responder a pedidos de audiência de várias entidades”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que nos últimos dias recebeu também no Palácio de Belém as novas direções da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).