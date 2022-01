Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A missão chinesa na Lua recolheu a primeira prova física da presença de água na Lua: encontrou moléculas de água (H 2 O) e de hidroxilo (OH) numa rocha lunar enviada para a Terra no final de 2020, conforme reportaram num artigo científico publicado na Science Advances.

As presença de água, nomeadamente de moléculas de H 2 O já tinha sido detetada na Lua antes, mas sempre por métodos indiretos, recorrendo a aparelhos de medição colocados em órbita — tal como relevou a NASA em outubro de 2020, sobre a descoberta destas moléculas na face ensolarada da Lua.

Com esta missão, a China não só analisou as rochas no local com métodos indiretos, estimando o conteúdo de água em cerca de 120 ppm (partes por milhão) — o equivalente a 120 gramas de água numa tonelada de solo lunar —, como o confirmou na Terra, chegando a uma concentração de água de 180 ppm.

Os nossos resultados fornecem o contexto geológico do local onde foram recolhidas as amostras e estabelecem a relação entre as medições in situ e as análises laboratoriais das amostras devolvidas”, destaca a a equipa da Academia Chinesa de Ciências no artigo.

A presença destas moléculas, calculam os investigadores, serão o resultado de ventos solares, que transportam átomos de hidrogénio para a superfície da Lua onde reagem com os átomos de oxigénio presentes nos minerais. Mas a diferença de concentração, entre a medição no local e no laboratório levanta a possibilidade de parte das moléculas terem origem no interior do nosso satélite natural.

O veículo espacial Chang’E-5 aterrou na zona norte da bacia do Oceanus Procellarum (Oceano das Tormentas), o maior mar lunar, no dia 1 de dezembro de 2020. No dia 17 foram enviados 1.731 quilos de amostras de rocha para a Terra.

“Esta foi a primeira missão que trouxe rochas da Lua desde a missão soviética Luna 24, em 1976”, escrevem os autores.