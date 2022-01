Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tianjin fica a 135 quilómetros de Pequim, quase duas horas de carro, 30 minutos de comboio. Desde o início da pandemia que é a cidade escudo da capital chinesa, o local escolhido para receber tudo o que são reuniões de políticos chineses e de representantes de governos estrangeiros. Naquela cidade portuária, com 14 milhões de habitantes, criou-se uma bolha capaz de blindar possíveis surtos, deixando Pequim o mais protegido possível.

As apertadas restrições levaram a que Tianjin se mantivesse na maioria da pandemia protegida de surtos. Mas, no passado mês de dezembro, descobriu-se o primeiro caso da variante Ómicron, um viajante que ficou em quarentena e que tinha regressado do estrangeiro. Este sábado, revela o El País, uma criança de 10 anos e uma mulher de 29 anos testaram positivo.

O aparecimento destes dois casos levou a medidas concretas para a implementação da política de zero casos: a testagem dos 14 milhões de pessoas que vivem na cidade, o confinamento de 29 áreas residenciais, o fecho parcialmente duas linhas de metro e o cancelamento de pelo menos 144 voos no aeroporto de Binhai. Após a realização de testes, esta segunda-feira, foram confirmados 31 casos, muitos deles estudantes.

Esta semana, o chefe da equipa nacional de peritos médicos da Covid-19, Zhong Nanshan, considerou que o país já tinha atingido a “imunidade de grupo” depois de mais de 83% da população já ter o esquema vacinal completo.

Os Jogos Olímpicos de Inverno são, atualmente, um dos maiores problemas e estão mesmo em perigo, tendo em conta que se vão realizar em Pequim e têm início marcado para o dia 4 de fevereiro. Neste momento as autoridades interromperam as viagens entre Tianjin a Pequim, há comboios parados e operações nas estradas, já que esta cidade é uma espécie de dormitório da capital. Muita gente trabalha em Pequim e tem residência em Tianjin.

Apesar de não haver um confinamento imposto, as regras foram apertadas, há transportes públicos sem funcionar e as pessoas foram alertadas para ficarem em casa, principalmente nas zonas em que se confirmaram os casos positivos.