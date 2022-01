O investimento captado através dos vistos gold aumentou 52% em dezembro, face a igual período de 2020, para 42,1 milhões de euros, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em dezembro de 2020, o investimento ascendeu a 27,7 milhões de euros. Face a novembro de 2021 (46,6 milhões de euros), o montante captado por via do programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI) caiu 9,6%.

No mês passado, foram atribuídos 84 vistos gold, dos quais 71 em aquisições de bens imóveis (35 para reabilitação urbana) e 13 por via de transferência de capital.

O investimento em compra de bens imóveis totalizou em dezembro 35,6 milhões de euros, dos quais 11,9 milhões em reabilitação urbana, enquanto na transferência de capital o montante atingiu 6,5 milhões de euros.

No mês passado, foram atribuídos 14 vistos dourados à China, 13 aos Estados Unidos, 11 ao Brasil, 10 à Rússia e quatro ao Reino Unido.

Em termos acumulados, o investimento pelos vistos gold caiu 28,7% no ano passado, face a 2020, para 460,8 milhões de euros.

No ano passado foram atribuídos 865 vistos dourados, dos quais 55 em janeiro, 100 em fevereiro, 73 em março, 98 em abril, 52 em maio, 67 em junho, 41 em julho, 64 em agosto, 61 em setembro, 87 em outubro, 83 em novembro e 84 em dezembro.

Desde que o programa de concessão de ARI foi lançado, em outubro de 2012, foram captados por via deste instrumento 6.099.799.479,59 euros. Deste montante, a maior parte corresponde a compra de bens imóveis, que totalizava até dezembro 5.507.194.225,00 euros, sendo que a aquisição para reabilitação urbana somava 362.502.992,45 euros.

O investimento resultante da transferência de capitais é de 592.605.254,59 euros.

Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento estrangeiro, foram atribuídos 10.254 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018, 1.245 em 2019, 1.182 em 2020 e 865 em 2021.

Em mais de nove anos foram atribuídos 9.585 vistos por via de compra de imóveis, dos quais 1.009 tendo em vista a reabilitação urbana.

Por requisito da transferência de capital, os vistos concedidos foram 649 e 20 por criação de postos de trabalho.

Desde o início do programa foram atribuídas 17.221 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 1.171 em 2021.

Investimento chinês cai 13% em 2021 para 136,8 milhões de euros

O investimento oriundo da China captado pelo programa vistos gold no ano passado caiu 13%, face a 2020, para 136,8 milhões de euros, segundo dados do SEF pedidos pela Lusa.

Entre janeiro e dezembro de 2021, o investimento proveniente da China atingiu os 136,8 milhões de euros, o que corresponde à concessão de 270 vistos (ou Autorização de Residência para Investimento – ARI).

Aquele valor compara com 158,1 milhões de euros captados em 2020, num total de 296 ARI atribuídas.

Também o investimento vindo do Brasil registou igual tendência, tendo diminuído 41% entre 2020 e 2021. No ano passado, o investimento brasileiro totalizou 49,5 milhões de euros, num total de 70 vistos dourados atribuídos, o que compara com 83,9 milhões de euros um ano antes (126 ARI).

Em sentido inverso, o investimento de origem norte-americana aumentou no ano passado face a 2020. De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o investimento oriundo dos Estados Unidos totalizou 51,6 milhões de euros em 2021, um aumento de 4,6% face ao ano anterior, com 101 vistos gold concedidos. Em 2020, o investimento norte-americano somou 49,3 milhões de euros, com 75 ARI concedidos.

No top 5 de investimento por nacionalidades no ano passado constam ainda a Rússia e a Índia.

A Rússia foi responsável por 33,6 milhões de euros de investimento captado por este instrumento, tendo sido concedidos 65 ARI no ano passado. Por sua vez, o investimento indiano somou 17,1 milhões de euros, a que correspondem 34 vistos gold concedidos ao longo de 2021.

Em 2020, integravam o top 5 a África do Sul e a Turquia, com investimentos de 36,2 milhões de euros e 34 milhões de euros, respetivamente, a que correspondeu a concessão de 74 e 72 vistos gold, segundo a mesma ordem.