Um avião da companhia aérea Azul Airlines teve de aterrar em emergência no aeroporto de Vitória, no município homónimo, no Brasil, depois de um dos passageiros morrer a bordo, na madrugada esta quinta-feira.

Segundo o portal G1, do canl Globo, o avião aterrou às 00h43 (hora local, menos três horas em Lisboa), encontrando-se já no terreno uma equipa de socorro à espera para averiguar a situação do passageiro, que se teria sentido mal durante o voo.

“A aeronave necessitava alternar no Aeroporto de Vitória para atendimento de um passageiro com necessidade médica. (…) A equipa [do serviço 24h de emergência do aeroporto] confirmou o óbito do passageiro”, diz, segundo a G1, uma nota da Zurich Airport Brasil, que assegura a administração do Aeroporto de Vitória.

O avião partiu de Porto Alegre e tinha como destino final a cidade de Recife.