Uma bebé recém-nascida, com cerca de três dias, foi abandonada perto de uma estrada nos subúrbios na cidade siberiana de Novosibirsk, na Rússia, tendo enfrentando temperaturas na ordem dos 20 graus negativos apenas com um cobertor.

Na passada sexta-feira, cinco jovens foram surpreendidos quando davam um passeio, quando encontraram uma caixa com algo dentro. Ao apontar as lanternas dos telemóveis para o conteúdo da embalagem perceberam que se tratava de uma bebé, apenas com um cobertor e um biberão.

Renat, um dos adolescentes, ligou para os pais, que rapidamente levaram o recém-nascido para o hospital. De acordo com as declarações da mãe de Renat — Anna Litvinova — a jornais russos citados pela BBC, o medo era que a bebé tivesse sofrido hipotermia. No hospital, um pediatria examinou-a e aqueceu-a. Contra todas as expectativas, não lhe foi detetado qualquer problema de saúde. Porém, por precaução, a bebé ficou internada no hospital, onde está a ser acompanhada por uma equipa médica.

Anna Litvinova lembra que chorou quando soube que a bebé era saudável, bem como alguns médicos. Juntamente com o marido, quer agora adotar a menina.

As autoridades russas ainda não têm quaisquer pistas sobre a identidade dos pais do bebé, mas a polícia já abriu uma investigação criminal por tentativa de homicídio de um menor.