O primeiro-ministro britânico cancelou uma visita a um centro de vacinação em Lancashire depois de um membro da sua família ter sido confirmado como caso positivo de Covid-19.

O jornal The Guardian lembra também que havia elevada probabilidade de Boris Johnson ser confrontado com questões sobre as festas em Downing Street em pleno confinamento de 2020, um escândalo que já o obrigou a pedir desculpa ao país.

“O primeiro-ministro já não vai a Lancashire devido ao facto de um familiar ter tido um resultado positivo ao teste do coronavírus. Vai seguir as recomendações para os contactos próximos vacinados, incluindo testes diários e contacto limitado com outras pessoas”, indicou um porta-voz de Downing Street.

De acordo com as atuais recomendações, uma pessoa vacinada, como Johnson, já não tem de ficar em isolamento, mesmo quando um familiar tem Covid. No entanto, as orientações do governo dizem ser “altamente recomendável” fazer testes diários e “limitar os contactos diários com pessoas fora do agregado familiar”.

O porta-voz informou que é improvável que o primeiro-ministro seja visto em público durante a próxima semana, devido a este contacto próximo com um infetado. Não foi relevado se o familiar em causa se trata da sua mulher, Carrie, ou um dos filhos do casal – apenas que é alguem com quem Johnson vive.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico foi ao Parlamento pedir desculpas pelo escândalo que já é conhecido como “partygate”.

“Quero pedir desculpas. Sei que milhões de pessoas fizeram sacrifícios extraordinários [nesse período]”, disse no debate semanal da Câmara dos Comuns. “Sei a raiva que sentem contra mim e contra o governo que lidero quando pensam que as regras não estavam a ser seguidas corretamente em Downing Street.”