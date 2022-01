Carlos Sainz vence etapa pela 41.ª vez e Loeb ganha tempo ao líder no Dakar2022

Sainz venceu as edições de 2010, 2018 e 2020 no Dakar2022. O espanhol conclui a etapa desta quinta-feira com um tempo de 3:29.32 horas. Sébastien Loeb ficou em segundo na etapa.