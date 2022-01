A CGTP defendeu esta quinta-feira que os trabalhadores devem usar o voto nas eleições legislativas como uma forma de luta pela valorização das condições de vida e de trabalho e devem votar em quem defende os seus interesses.

“No dia 30 de janeiro é preciso levar, de novo, a luta até ao voto e votar pela valorização do trabalho e dos trabalhadores“, afirmou a central sindical numa resolução aprovada pelo seu Conselho Nacional, onde é salientada a importância das próximas eleições.

O documento lembra que as próximas eleições são para eleger os 230 deputados para a Assembleia da República, “não são para primeiro-ministro, mas para escolher, em cada círculo eleitoral, cada um dos deputados que aí se candidatam”.

“Aos trabalhadores coloca-se o desafio de votarem para se avançar na conquista de direitos, na valorização do trabalho e dos trabalhadores, para responder aos problemas das populações e para se defender os interesses do país e a soberania nacional”, diz a resolução.

Por isso, a central sindical defende que “no dia 30 de janeiro os interesses e os direitos dos trabalhadores têm de estar em primeiro lugar”. “O voto dos trabalhadores é decisivo para avançar e impedir retrocessos”, considera.

O conselho Nacional da CGTP defende que “é preciso votar para avançar nos salários, nos direitos e nas condições de vida e de trabalho, na melhoria e garantia dos serviços públicos e nas funções sociais do Estado; é preciso votar naqueles que sempre estão solidários, por palavras e atos, com as reivindicações dos trabalhadores e as suas lutas; é preciso eleger mais deputados que apoiem os trabalhadores e as suas justas causas”.

“O voto dos trabalhadores não deve ser naqueles que se submetem às imposições e chantagens da UE [União Europeia], nos que sempre estão do lado dos patrões, do capital, nos que se unem para impedir a revogação da caducidade e outras normas gravosas da legislação laboral”, lê-se no documento.

Na resolução aprovada na primeira reunião deste ano do Conselho Nacional é ainda salientado que “as maiorias absolutas têm resultado sempre em retirada de direitos aos trabalhadores, em manter os grandes problemas estruturais do país e em privatizar ou manter nas mãos dos grandes grupos económicos empresas e setores estratégicos para a economia nacional”.

CGTP acusa Governo socialista de não ter melhorado condições de vida e trabalho

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, acusou esta quinta-feira o Governo socialista de não ter tomado as medidas necessárias para evitar o agravamento das condições de vida e de trabalho dos portugueses e o consequente aumento da pobreza.

O Partido Socialista, que foi Governo, não alterou as políticas de forma a melhorar a situação dos trabalhadores, […] nem revogou as normas gravosas do Código do Trabalho, nomeadamente as que prejudicaram a negociação coletiva, e como os patrões não querem negociar, os salários estão cada vez mais baixos, próximos do salário mínimo, e os trabalhadores cada vez mais descontentes”, disse Isabel Camarinha à agência Lusa.

As declarações da sindicalista foram feitas após uma reunião do Conselho Nacional da CGTP em que foi feita a análise da atualidade, em época pré-eleitoral.

A CGTP agendou a realização da Semana da Igualdade entre 7 e 11 de março, como tem acontecido nos últimos anos, em todos os distritos e regiões autónomas, com o lema “A igualdade tem de existir | Para o país evoluir”.

Como vem sendo habitual, ficou também marcado o dia 31 de março como dia nacional de luta dos jovens trabalhadores, com duas manifestações previstas para Lisboa e Porto.