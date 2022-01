Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O elevado de número de casos positivos da Covid-19 tem impactos também na Segurança Social. Com milhares de casos positivos identificados diariamente e consequentes isolamentos por contacto com estes casos positivos, mesmo que nem todos necessitem de baixa médica — com quem pode recorrer ao teletrabalho a continuar a trabalhar –, a expectativa é que este mês seja batido o número máximo de baixas por doença Covid-19 e isolamento desde início da pandemia.

As contas são do jornal Inevitável que tentou contactar o ministério da Segurança Social e do Trabalho para ter dados relativamente à situação atual, mas não obteve resposta com dados atualizados. Ainda assim, de acordo com o boletim de quarta-feira da Direção-Geral da Saúde, que é divulgado diariamente, havia 276.874 casos ativos de infeção e 236.992 pessoas estavam sob vigilância das autoridades de saúde, ou seja, em isolamento.

Nos últimos sete dias foram diagnosticados em Portugal quase tantos casos de Covid-19 como em todo o último mês de dezembro. Até ao dia 11 de janeiro o total de novos casos já é superior a qualquer outro mês desde início da pandemia em Portugal com mais de 321 mil diagnósticos positivos à Covid-19.

No que diz respeito às baixas por doença Covid-19, em 2021 foram pagas 266.448 baixas pela Segurança Social, um aumento de 83% comparado com 2020 (145.260 baixas) ano em que foi identificado o primeiro caso da Covid-19 em território nacional.

Também as baixas por isolamento profilático foram em 2021 (452.781) superior em mais do dobro aos que acederam a esse subsídio em 2020 (212.767).