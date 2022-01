O Tribunal das Caldas da Rainha condenou a quatro anos e quatro meses de prisão um homem que furtou de uma oficina dois carros avaliados em mais de 20 mil euros cada, divulgou esta quinta-feira o Ministério Público.

O arguido, de 39 anos, foi condenado pela prática de um crime de furto qualificado que o Juízo Local Criminal das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, deu como provado ter sido por ele cometido em janeiro de 2019.

Na sua página na internet, o Ministério Público (MP) de Leiria indicou que, nessa data, o homem entrou num armazém de automóveis, situado no concelho das Caldas da Rainha, “cortando para o efeito, com uma tesoura de cortar ferro, a chapa do portão que dá acesso à oficina”.

O arguido retirou do armazém dois veículos, que levou com ele, conduzindo-os e apoderando-se das viaturas, cada uma com “um valor não inferior a 20 mil euros”, segundo a sentença, proferida em 14 de dezembro de 2021 e que ainda não transitou em julgado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o MP, o homem já tinha sido condenado pela prática de vários crimes de furto e de outra natureza, na sequência dos quais cumpriu pena de prisão.

O processo, na fase de inquérito, foi dirigido pelo Ministério Público da 2.ª Secção das Caldas da Rainha do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, com a coadjuvação do Núcleo de Investigação Criminal das Caldas da Rainha da GNR.