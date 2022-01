Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador e agora com um horário alargado. Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta quinta-feira queremos escutar a sua opinião sobre o futuro do PCP. Nos próximos dias Jerónimo de Sousa vai ser substituído nas ações de campanha do partido, mas no Contra-Corrente de hoje a discussão não se centra no estado de saúde de Jerónimo de Sousa nem tão pouco na sucessão na liderança. No PCP, depois de 6 anos de “abraço” ao PS, qual o futuro para o partido comunista?

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.