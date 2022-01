Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente do Turquemenistão, Gurbanguly Berdymukhamedov, quer fechar uma das atrações turísticas do país: a Cratera de Darvaza — também conhecida como “Portas do Inferno” — localizada precisamente na cidade de Darvaza. Impactos negativos para a saúde dos habitantes que vivem nas redondezas, desperdício de gás natural e consequências ambientais são algumas das razões invocadas para tal, de acordo com o jornal estatal Neytralny Turcomenistão, citado pela CNN.

Segundo o jornal, o vice-primeiro ministro do Turquemenistão terá recebido indicações “para reunir cientistas e, se necessário, atrair especialistas estrangeiros e encontrar uma solução para extinguir as chamas”. Não há ainda data prevista para encerrar as “Portas do Inferno”.

A cratera formou-se no início dos anos 70, quando o solo colapsou durante uma expedição soviética de perfuração de gás. Os cientistas supostamente terão acendido o buraco para impedir a propagação do gás natural, estando o mesmo a arder desde então.