O percurso de Lurdes Estevão na unidade fabril da marca Compal já é longo: há 48 anos que faz desta fábrica, a sua segunda casa, como lhe chama. Passou por diferentes cargos, desde auxiliar de produção ao lugar que ocupa hoje, como coordenadora de armazém, logística e distribuição.

A sua filha, Daniela Louraço, segue-lhe as pisadas há sete anos, mas na área de aprovisionamento industrial. Ainda assim, a marca Compal também faz parte da vida de Daniela Louraço há muito tempo. Ainda pequenina, lembra-se bem das festas de Natal a que acompanhava a sua mãe. “Quando vim para cá, senti que, de certa forma, já conhecia a casa e algumas pessoas”, conta-nos.

Vão juntas para o trabalho, mas, depois de passar o portão de entrada, já pouco se cruzam até ao fim do horário. Ainda assim, o seu trabalho acaba por estar muito relacionado. Segundo nos conta a mãe, Lurdes Estevão: “A minha filha trabalha na parte da frente da fábrica, enquanto que eu estou na parte final do processo, à saída da fábrica. Não nos cruzamos, mas o trabalho dela está interligado com o nosso. É ela que compra os materiais de embalagem que nós recebemos no armazém”.

Daniela Louraço revela que, na Compal, a mãe lhe ensinou grande parte do que sabe e que conta muito com a sua experiência, de trabalho e não só: “Sempre que posso, peço-lhe conselhos e tendo a seguir os seus ensinamentos, porque tanto sabe de experiência de trabalho, como de experiência de vida“.

Assista ao vídeo e conheça a história de Lurdes Estevão e Daniela Louraço na fábrica da marca Compal, em Almeirim.

Conheça também a história do Cristóvão Ferreira, produtor de maçãs de Alcobaça para a Compal!

