Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Câmara Municipal de Pombal detetou no seu município a presença de um vírus “altamente contagioso” e que provoca “elevada mortalidade” entre os gatos. O Serviço de Veterinária de Pombal alertou alguns habitantes para que os animais fiquem em casa.

A informação foi divulgada num comunicado publicado pelo executivo camarário. Em causa está uma Panleucopénia felina, uma doença provocada por um tipo de parvovírus, cujos sintomas são diarreia, anemia, falta de coordenação motora e febre.

O município apercebeu-se da presença do vírus quando uma participação na PSP levou o Serviço Veterinário a retirar os cadáveres de três gatos de um telhado. Os veterinários encontraram também um outro gato ainda com vida, mas com dificuldades respiratórias.

Esse gato foi avaliado e acabou por testar positivo para a Panleucopénia felina. Para além das indicações aos moradores para que não deixem os seus gatos sair de casa, o município entregou jaulas para recolher outros animais que “pudessem, eventualmente, deambular por ali e que não tenham detentor”.