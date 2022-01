Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Se a noite na Sérvia está a ser marcada pela indignação, a manhã na Austrália adensou ainda mais a trama em torno de Nova Djokovic: à semelhança do que tinha acontecido no final da última semana, o número 1 do ranking mundial ATP vai aguardar pela presença no Tribunal Federal num centro de detenções para imigrantes, esperando nesse local por uma audiência marcada para horas antes daquela que poderia ser a estreia no primeiro Grand Slam do ano – e que parece ser cada vez mais um cenário em risco.