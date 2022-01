DGS. Só oito concelhos não têm risco extremamente elevado. 95 estão acima da incidência a nível nacional

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia 12 de janeiro, data em que foram compilados os dados dos concelhos, a incidência a nível nacional era de 3.615,9 novos casos por 100 mil habitantes — esta sexta-feira subiu para 3.813,6 casos por 100 mil habitantes. Àquela data havia 95 concelhos com uma incidência superior a 3.600 casos por 100 mil habitantes.

Nenhum dos 308 concelhos de Portugal continental e insular tinha menos de 240 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde divulgado esta sexta-feira — o que acaba por pintar o país (quase todo) de vermelho (pode consultar a incidência cumulativa passando o cursor sobre o concelho que lhe interessa).

Entre os concelhos com menor incidência — três com incidência elevada (até 480 novos casos por 100 mil habitantes) e cinco com incidência muito elevada (até 960 casos por 100 mil habitantes) — estão quatro concelhos dos Açores e quatro concelhos de baixa densidade populacional do continente.

8 concelhos de risco elevado e muito elevado Incidência a 12.Jan Incidência a 05.Jan Incidência a 30.Dez Incidência a 23.Dez Velas 276 118 118 20 Santa Cruz da Graciosa 383 407 550 479 Calheta, Azores 443 380 158 95 Corvo 638 638 529 192 Gavião 848 1068 911 346 Avis 906 2170 1693 286 Góis 928 875 1164 392 Alvito 932 810 527 243

Dentro dos concelhos na categoria de incidência extremamente elevada, grande parte dos concelhos dos Açores ocupam os lugares com menor incidência (quase todos abaixo dos 2.000 casos por 100 mil habitantes), enquanto os concelhos da Madeira estão concentrados no extremo das maiores incidências, a maioria deles com mais de 5.000 novos casos por 100 mil habitantes.

20 concelhos com maior incidência Incidência a 12.Jan Incidência a 5.Jan Incidência a 30.Dez Incidência a 23.Dez Câmara de Lobos 8520 4429 484 198 Funchal 7758 3887 1802 1026 Vizela 6557 2766 933 297 Porto Moniz 6445 3201 1676 737 Santa Cruz 6401 3512 1580 857 Cabeceiras de Basto 6196 2879 895 541 Machico 6185 3563 520 118 Ribeira Brava 5819 3221 1311 728 Póvoa de Lanhoso 5675 3124 1187 339 Calheta, Madeira 5566 2585 729 295 Vale de Cambra 5442 3032 1118 684 Lisboa 5406 4300 2510 1062 Ponta do Sol 5378 2981 1403 549 Braga 5349 3737 1903 820 Sintra 5239 3956 748 296 Fafe 5207 2876 1196 725 Amares 5163 3024 1277 697 Vila Verde 5076 3429 503 345 Guimarães 5017 2907 1079 1151 Barcelos 5005 3207 1383 544

Avis é o concelho que mais desceu na incidência e Câmara de Lobos o que mais subiu

Dos 308 concelhos, apenas 10 desceram a incidência cumulativa a 14 dias em relação à semana passada — e dois mantiveram a mesma incidência. A diferença em relação à semana anterior a essa é ainda mais significativa como mostra o mapa (e pode ver aqui como estava Portugal num período equivalente no ano passado).