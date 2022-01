O dia de Portugal vai assinalar-se esta sexta-feira na Expo Dubai, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, com atuações musicais de António Chainho, Marta Pereira da Costa e Teresa Salgueiro.

A cerimónia oficial tem início pelas 15h00 (hora local, menos quatro em Lisboa), na praça Al Wasl, contando com a presença de delegações de Portugal e dos Emirados Árabes Unidos. Segue-se o hastear da bandeira, o hino de Portugal e discursos de representantes dos dois países.

O encerramento ficará a cargo de António Chainho e Marta Pereira da Costa, com um momento de guitarra portuguesa, seguindo-se uma atuação de Teresa Salgueiro.

A antiga voz do grupo Madredeus vai ainda estrear a composição Al Qantara (ponte, em árabe), da sua autoria, em colaboração com o músico Fred Ferreira, momento no qual também participam António Chainho e Marta Pereira da Costa, bem como os Retimbrar.

A Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia, prolonga-se até 31 de março de 2022. No total, estão presentes no evento 192 países.