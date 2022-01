A Iniciativa Liberal (IL) quer alcançar 4,5% dos votos e eleger cinco deputados nas eleições legislativas, concentrando a sua campanha eleitoral no Porto, Lisboa e Setúbal e dando a conhecer o seu programa em forma de “exposição itinerante”.

De acordo com o programa provisório disponibilizado aos jornalistas, o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, vai centrar a sua campanha no litoral do país, percorrendo oito dos 18 distritos de Portugal continental.

A sua agenda não contempla, no entanto, deslocações aos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A campanha liberal terá cerca de duas a três ações por dia, essencialmente iniciativas de rua, visitas a hospitais, almoços, jantares e encontros com empresas e entidades, adiantou à Lusa, esta sexta-feira, fonte oficial da IL.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além da “voz” do presidente do partido, a Iniciativa Liberal tem vindo a dar a conhecer o seu programa eleitoral, com cerca de 100 propostas detalhadas e explicadas em 30 secções, em formato de “exposição itinerante”.

Num total de seis painéis, que já estiveram instalados em Guimarães, que estão agora no Porto e que seguem, depois, para Aveiro, Setúbal e Lisboa, a Iniciativa Liberal destaca as principais medidas do programa eleitoral para aproximar eleitores e partido político.

“Não é a primeira vez que o partido dos liberais aposta num formato diferente para disponibilizar o programa eleitoral à população. Em 2019, a Iniciativa Liberal disponibilizou o programa eleitoral num cartaz em Lisboa, na Alameda Dom Afonso Henriques, e no Porto, na Cordoaria”, referiu a fonte.

Um dia antes do arranque oficial da campanha eleitoral, no sábado, João Cotrim Figueiredo foca-se na saúde, nos problemas do interior e nas associações empresariais com visitas ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e à Associação Empresarial Da Região De Viseu, acompanhado pelos cabeças de lista dos respetivos distritos.

No dia seguinte, domingo, a tónica será o desporto onde, em Matosinhos, no distrito do Porto, o partido organiza um mini-torneio de futebol de praia, seguindo depois para Aveiro para se juntar às festas em honra de São Gonçalinho.

De Aveiro, a campanha da IL passa na segunda-feira por Lisboa, já que João Cotrim Figueiredo irá participar à noite no debate da RTP com todos os partidos com assento parlamentar, seguindo no dia seguinte pelos distritos de Lisboa, Leiria e Braga.

A caravana liberal estará a Norte na quarta-feira, com iniciativas em Braga e Guimarães, descendo no dia seguinte para Lisboa para um debate na Antena 1.

Entre quinta, dia 20, e terça-feira, 25, o presidente da IL foca-se no distrito de Lisboa, ao qual dedica quatro destes seis dias, e Setúbal, onde estará dois.

Os últimos dias da campanha, nomeadamente quarta, quinta e sexta-feira, serão dedicados ao Norte, mais precisamente ao Porto, cidade onde fará o encerramento da volta nacional.

João Cotrim Figueiredo foi o primeiro deputado da história da Iniciativa Liberal quando conseguiu a sua eleição nas legislativas de estreia, em 2019. Na altura, não era ainda o presidente do partido, cargo que veio a assumir poucos meses depois, após a saída de Carlos Guimarães Pinto.

Os objetivos eleitorais traçados para 30 de janeiro são claros: 4,5% dos votos e cinco mandatos.