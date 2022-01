O dirigente comunista João Ferreira acusou esta sexta-feira a direita de desprezar os direitos das mulheres e o PS de apresenta propostas sobre igualdade de género que são apenas intenções ou meros instrumentos de propaganda.

Durante uma sessão pública intitulada “Cumprir os direitos das mulheres“, no âmbito das eleições legislativas de 30 de janeiro, o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP disse que os caminho pela conquista da igualdade de género encontra obstáculos, como, por exemplo, “PSD e sucedâneos” – aludindo a CDS-PP, IL e Chega – que “desprezam os direitos das mulheres”.

João Ferreira acrescentou que os socialistas também criam impedimentos na defesa dos direitos das mulheres, uma vez que “acenam com a promessa de igualdade de direitos, mas que a deixam ficar no papel, nas boas intenções, sem tradução concreta na vida das trabalhadoras”, que continuam a ser alvo de “uma intensa exploração laboral”.

Horários desregulados, baixos salários e discriminações variadas são a ponta do iceberg relatada em cinco testemunhos que antecederam a intervenção do dirigente comunista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de ouvir os testemunhos, e perante um auditório maioritariamente preenchido por mulheres, João Ferreira apontou o caminho através da alteração “das leis laborais que não servem os direitos das mulheres“.

No entanto, reforçou, PS e PSD “convergem para rejeitar essas mudanças, usando alguns a promessa da igualdade como mero instrumento de propaganda”.

“Essas promessas leva-as o vento” e o que é necessário é impedir que o alastramento da precariedade laboral, a destruição e congelamento de carreiras, e a perda do poder de compra, cenário que se aproxima da realidade “com a proposta do PS de 0,9% de atualização salarial, abaixo do valor apurado da inflação em 2021”.

João Ferreira vê na governação “à Guterres” um retrocesso nas conquistas feitas

O dirigente comunista João Ferreira defendeu esta sexta-feira que uma futura governação “à Guterres”, equacionada na quinta-feira pelo secretário-geral do PS, António Costa, vai ser um retrocesso em tudo o que foi alcançado nos últimos anos.

Há agora uma outra possibilidade, a chamada ‘solução à Guterres’, abrindo a porta ao PSD para, como no tempo desse Governo, seja o PSD a aprovar orçamentos, como aprovou, como fez uma revisão da Constituição, como apoiou a privatização de cerca de 60 empresas públicas, como apoiaram medidas como a liberalização do trabalho a tempo parcial, o impulso dado à saúde privada. São tudo medidas do tempo da solução que António Costa agora vem novamente defender”, sustentou o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

Na ótica do antigo eurodeputado comunista, a proposta de governabilidade colocada em cima da mesa por Costa mostra “a diferença” entre aqueles que em 2015 “lá estiveram para abrir a porta de saída à direita e aqueles que agora lhe abrem a porta de entrada e até, nas palavras de António Costa, lhe entregam a chave na mão”.

Do debate, sustentou, ficou também a ideia de uma maioria absoluta, que tem sido preconizada há várias semanas pelo secretário-geral do PS.

Na quinta-feira, o secretário-geral do PS admitiu reeditar a fórmula de Governo de António Guterres (1995/2001) se vencer com maioria relativa.

Perante esse possível cenário, António Costa afirmou que irá conversar com os partidos na Assembleia da República, ou num “modelo clássico” como o primeiro Governo de Guterres, negociação “diploma a diploma”, que referiu “foi difícil, levava mais tempo, mas foi possível”.

Após afastar a manutenção da “Geringonça” nas atuais circunstâncias, o secretário-geral do PS observou que, por exemplo, o PS e o PAN poderão somar mais de metade dos deputados.