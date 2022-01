Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O pai era alcoólatra e Mary dormia muitas vezes à porta do quarto da mãe para a proteger de violência doméstica. Terá nascido aí o seu desejo de lutar pelas mulheres? É que Mary Wollstonecraft, cuja morte há 225 anos é assinalada em setembro deste ano, é muito mais do que a “avó” de Frankenstein. É uma das pioneiras do feminismo, quando isso era tudo menos politicamente correto, no meio da sociedade conservadora inglesa do século XVIII.

Mary Wollstonecraft morreu em 1797, tendo dedicado parte da sua vida a lutar pelos direitos das mulheres. A sua escrita em nada se assemelha à da filha Mary Shelley, a autora de “Frankenstein, e que, aliás, não chegou a conhecer. Wollstonecraft morreu no parto do fruto da sua união com o filósofo anarquista William Godwin.

Os seus textos são uma crítica à sociedade vigente na altura e, atualmente, é considerada para alguns a “mãe do feminismo”. Um dos seus livros mais famosos, “Uma Vindicação dos Direitos da Mulher” (1792, celebram-se este ano os 230 anos da sua publicação) foi revolucionário e polémico. Causou “um grande escândalo” na altura lembram as autoras María Luisa Setién e María Silvestre em “Problemas de las mujeres, problemas de la sociedad” (2003). Nele reivindicava que cabia ao sexo feminino, encarado como “sexo fraco”, tomar uma posição e pôr fim às cadeias de submissão. A obra é uma resposta a um texto publicado pelos intelectuais iluministas que defendiam uma educação doméstica para as mulheres. E tinha frases como:

Para se ser uma boa mãe – uma mulher deve ter o bom senso e aquela independência de espírito que poucas mulheres possuem quando são ensinadas a depender inteiramente dos seus maridos.”

A escritora, que trabalhou como dama de companhia, queria desconstruir a posição social que a mulher assumia na sociedade, associada às tarefas de casa, aos trabalhos de menor risco e à função de procriar e tomar conta do(a) filho(a). Daí que a luta pelo voto feminino também tenha sido um dos seus temas centrais.

A infância de Wollstonecraft não foi particularmente fácil. Os recursos financeiros não eram suficientes. Para além disso, o pai, Edward, era agressivo com mãe e, muitas vezes, ela tinha de se colocar entre os dois para a proteger. Mary Wollstonecraft enfrentava o pai, acabando por perceber que aquelas atitudes e desigualdades a que a mãe se submetia se tratavam de uma questão de educação. Não admira, pois, que tenha promovido a educação das mulheres em todos os campos.

Publicou vários livros, desde “Thoughts on the Education of Daughters”, “Mary: a fiction “(1788), “Original Stories From Real Life” (1788) e o “Mary, Or The Wrongs Of Woman”. Este último é um romance feminista que espelha a realidade de uma mulher presa à submissão do marido, invocando os erros da sociedade.

Em 1783 fundou, juntamente com a sua amiga Fanny Blood — que partilhava os mesmos ideais feministas —, uma escola para crianças no Reino Unido. E foi esta amizade que a trouxe a Portugal.

Fanny Blood foi diagnosticada com turberculose e mudou-se para Lisboa à procura de solução médica. Mary Wollstonecraft, que tinha um espírito aventureiro, deslocou-se a Lisboa, em 1785, para a visitar. Subiu a Rua do Alecrim, aproximando-se das Igrejas do Loreto, Mártires e Convento do Carmo, conta Isabel Lousada, na publicação Mary Wollstonecraft em Lisboa (2010). Fanny acabou por falecer no dia 29 de novembro de 1785 e Mary não mais terá voltado a Lisboa.

Com uma personalidade decidida, Mary Wollstonecraft decidiu ver com os seus próprios olhos o que acontecia na Revolução Francesa, viajando até França. Durante esta viagem conheceu o negociante americano Gilbert Imlay, com quem casou e teve a sua primeira filha, Fanny.

Esta relação não teve um final feliz, acabando em tentativa de suicídio da escritora depois de ter descoberto que Imlay vivia com outra mulher. Apaixonou-se depois por William Godwin, o amor da sua vida e um admirador da sua obra, mas a felicidade durou pouco tempo, pois Mary morreu ao dar à luz a sua segunda filha, conhecida pelo mundo como Mary Shelley.

Durante os seus 38 anos de vida, Wollstonecraft fez valer o seu legado. Publicou textos políticos, questionou a ordem sexual e de género, defendeu os direitos das mulheres, mas ainda teve tempo para a literatura infantil. E, também aí, deixou a sua a sua marca feminista.

Em “Original Stories from Real Life” (1788), o único livro infanto-juvenil da escritora, evidencia as vantagens de apostar na educação das mulheres. Mary Wollstonecraft desejava libertar as crianças do que ela acreditava serem modos irracionais de educação na sociedade conservadora da época. E evitar assim que a sua infância servisse de exemplo.