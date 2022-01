Os sites das principais entidades de transportes públicos da Área Metropolitana do Porto (AMP), como o da Autoridade dos Transportes ou do Andante, estão desintegrados entre si e apresentam várias falhas, mas haverá novidades até ao final do mês.

Atualmente, segundo constatou a Lusa, não é possível aos utentes dos transportes públicos da AMP visualizar um mapa integrado, com representação gráfica das zonas do bilhete Andante, com todas as linhas de operadores públicos e privados que utilizam o sistema. Em causa estão os sites quer do bilhete intermodal Andante quer os da Autoridade de Transportes da AMP.

Quanto ao Andante, o seu site na internet apresenta mesma configuração gráfica desde pelo menos 2006, de acordo com o portal de arquivo da Internet Wayback Machine, que permite consultar sites na forma como se apresentavam há vários anos.

No fundo do site, é possível ler que o registo da Transportes Intermodais do Porto (TIP), que gere o espaço, remete para 2005 (“©2005 Transportes Intermodais do Porto. Todos os direitos reservados”), e que as páginas estão “otimizadas para Internet Explorer 5.5+”, uma versão do browser (entretanto extinto) lançada em 2000 e descontinuada precisamente em 2005.

Em resposta enviada à agência Lusa, a TIP refere que “o novo site Andante será lançado até ao final do mês” e está também “em fase de conclusão, embora a sua disponibilização ocorra mais tarde, um portal que permitirá aos clientes aceder a informação própria relativa às suas deslocações”.

Esta sexta-feira, no linhandante.com já não é possível consultar os operadores, públicos e privados, que compõem a rede intermodal de transportes da AMP, ao contrário do que acontecia até, pelo menos, junho de 2019 (pouco depois de entrarem em vigor as reduções nos preços dos passes), de acordo com o Wayback Machine. Essa informação está agora disponivel no portal da AMP.

Pese embora já não conter informação sobre os operadores, continuam a ser atualizadas informações relevantes para os utentes, como por exemplo sucedeu com a atualização dos preços dos bilhetes para 2022.

Também não existe qualquer ligação entre o site do Andante e o site da Autoridade de Transportes da AMP, que tutela a TIP e apresenta informação anteriormente presente no linhandante.com, inclusive na secção “links relacionados”.

O site do Andante dispõe, no entanto, de um mapa onde é possível calcular o preço de uma viagem a partir de determinada zona, mas não é visualizável que operadores fazem serviço nelas.

Já relativamente aos sites de transportes da AMP, quando se clica na opção de visualizar o zonamento Andante, na página é apenas carregado o mapa da região no Google Maps, não sendo visíveis as diferentes zonas ou as linhas de transportes que as servem.

No mesmo sítio da Autoridade de Transportes, quando se pretende calcular os tarifários Andante, a ligação também está em baixo, sendo descrito, em inglês, que o serviço está “temporariamente indisponível”.

Apesar de se poder consultar informação por concelho e por operador, incluindo horários (cuja eventual desatualização é remetida para os operadores de transportes) e zonas, também o site de planeamento de rotas, tem apresentado alguns problemas, constatou a agência Lusa ao longo dos últimos dias.

A Lusa questionou a AMP acerca do funcionamento dos seus sites e aguarda resposta.