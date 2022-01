O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, considerou este sábado que a deslocação do secretário-geral do PS à Madeira na terça-feira, no âmbito da campanha eleitoral para as legislativas, será para “reiterar promessas não cumpridas”.

“É uma vinda de António Costa para prometer aquilo que não cumpre”, afirmou o líder social-democrata insular e presidente do Governo da Madeira aos jornalistas à margem da visita que efetuou às obras de requalificação do centro de saúde do Arco da Calheta, um investimento superior a 1,4 ME.

Na sexta-feira, o diretor de campanha de PS, Duarte Cordeiro, anunciou que o partido vai começar a sua campanha para as eleições legislativas nos Açores e Madeira, terminando em Lisboa e Porto, com mensagens políticas focadas nas questões do futuro primeiro-ministro e da estabilidade governativa em Portugal.

Miguel Albuquerque antecipou que o também primeiro-ministro volta à Madeira “para reiterar promessas não cumpridas, a manutenção das injustiças que tem praticado relativamente à população da região, a discriminação de que as regiões autónomas têm sido objeto por este Governo, que se tem norteado por objetivos meramente partidários e não com sentido de Estado”.

O responsável referiu não se esquecer de uma imagem de António Costa, “num comício em Machico, aos saltos, a dizer que finalmente o ferry estava para vir” para a Madeira.

“Até hoje, olhamos para o horizonte, vemos o horizonte bonito, mas o ferry nunca vimos”, comentou.

Questionado sobre a eventual presença do líder nacional do PSD, Rui Rio, no âmbito da campanha eleitoral das legislativas que se realizam a 30 de janeiro, que começa na segunda-feira, respondeu: “Não precisamos de tutores na Madeira”.

Argumentou que o programa social-democrata “consubstancia um conjunto de soluções para as questões principais pendentes com a Madeira”.

Dezasseis forças políticas concorrem às eleições legislativas de 30 de janeiro pelo círculo da Região Autónoma da Madeira, que elege seis deputados à Assembleia da República, onde atualmente têm assento três representantes do PSD e três do PS.

De acordo com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), estão inscritos 256.463 eleitores.