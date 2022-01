Virginia Giuffre, alegada vítima de abuso sexual do príncipe André, disse esta sexta-feira que “os poderosos não estão acima da lei e devem ser responsabilizados”, congratulando-se com a decisão do não arquivamento do processo judicial contra o duque de York.

“O meu objetivo sempre foi mostrar que os ricos e poderosos não estão acima da lei e devem ser responsabilizados“, escreveu Virginia Giuffre no Twitter.

Their determination helps me seek justice from those who hurt me and so many others. My goal has always been to show that the rich and powerful are not above the law & must be held accountable. 2/3

