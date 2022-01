Boavista e Gil Vicente empataram este sábado 1-1, em jogo de abertura da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, primeira da segunda volta, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Os anfitriões, que venceram apenas um dos últimos 15 jogos no campeonato, inauguraram o marcador logo aos quatro minutos, através do médio congolês Makouta, mas os visitantes empataram na segunda parte, aos 67, por intermédio do avançado brasileiro Samuel Lino.

O Gil Vicente, que interrompeu uma série de duas vitórias seguidas na I Liga, manteve-se no quinto lugar, agora com 27 pontos, enquanto o Boavista isolou-se na 10.ª posição, com 18.