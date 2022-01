Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A equipa de defesa do Príncipe André, que vai ser julgado nos EUA por abuso sexual de uma menor, quer interrogar o marido e psicólogo da alegada vítima, Virginia Giuffre. Isto porque considera que ela pode estar a ter “falsas memórias”.

A notícia é avançada pelo jornal Telegraph, que teve acesso aos documentos do tribunal onde é feito o pedido. Neles, os advogados do Duque de Iorque sustentam a afirmação de que Giuffre pode ter essas memórias falsas no facto de “as suas afirmações sobre o tempo que passou com [Jeffrey] Epstein e as circunstâncias em que [o Príncipe André] alegadamente abusou dela têm mudado repetidamente ao longo dos anos”.

A equipa de advogados quer por isso interrogar Robert Giuffre, marido e psicólogo da alegada vítima, sobre o “alegado trauma de infância e abuso” da sua paciente, bem como a sua relação com Jeffrey Epstein e a comunicação que terá tido com ele sobre o Príncipe André.

Mais concretamente, a defesa quer abordar “o desconforto emocional grave e danos psicológicos alegados” e tentar perceber que ligações terão esses danos com o Duque de Iorque.