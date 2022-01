Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nesta jornada 18 da Liga, o Estádio da Luz recebe um aflito. O Benfica é o primeiro a entrar em campo dos denominados “grandes” e, em caso de vitória, pode ficar a um ponto de leões e a quatro de dragões, que só jogam este domingo. Do lado dos cónegos, a equipa do Minho está apenas um ponto acima da linha de água e procura dar continuidade à fase mais postiva que atravessa: venceu duas das últimas três jornadas. Uma partida para acompanhar e pode contar com relato em direto na Rádio Observador.

Abrimos Emissão de Desporto depois das 17h30 com a ajuda de Mário Cagica, responsável pelo Relatório de Jogo. Pode também contar com o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, que fará a análise da prestação da equipa de arbitragem. Na bancada virtual da Rádio Observador vai estar o humorista João Pinto, de cachecol encarnado em punho.

A Emissão Especial é conduzida por Hugo Silva, com o relato no Estádio da Luz de André Maia e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.