Boletim DGS. Internamentos ao nível de março e Portugal acima dos 300 mil casos ativos

Região Norte continua a concentrar maioria dos casos. LVT com 14 das 33 mortes

No que à distribuição geográfica diz respeito, a região Norte concentra — à semelhança do dia anterior — a maior parte das novas infeções registadas nas últimas 24 horas. São 13.166, o que diz respeito a 41% dos novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo segue logo atrás, com 11.501 infeções, isto é, 36%. Quase 80% dos novos casos estão concentrados nestas duas zonas do país. A terceira região mais afetada é o Centro, com 3.640 casos. Na Madeira há outros 1.327; 1.201 dizem respeito ao Algarve; o Alentejo conta com 808 e os Açores com 628.

Lisboa e Vale do Tejo pode não ser a região do país que mais casos acumula nas últimas 24 horas, no entanto, é aquela que concentra mais vítimas mortais: de um total de 33, 14 dizem respeito a LVT, enquanto o Norte regista oito mortes. No Centro há quatro vítimas a lamentar, outras três no Alentejo, duas no Algarve e duas na Madeira. Nas últimas 24 horas, morreram mais 17 mulheres e 16 homens.