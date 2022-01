Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de muito trabalho no desenvolvimento de auto-estradas inteligentes e enormes investimentos em soluções para prever e modular o fluxo de tráfego, de modo a evitar trânsito lento e engarrafamentos, os britânicos anunciaram agora que vão parar com a construção de sistemas inteligentes e passar a dar preferência às auto-estradas não inteligentes. Pelo menos, nos próximos cinco anos.

Os responsáveis pelos transportes no Governo da Grã-Bretanha anunciaram à imprensa local que, face aos resultados obtidos, era altura de parar para avaliar e pensar na melhor solução. A análise dos dados recolhidos ao longo dos últimos anos, nas auto-estradas inteligentes, nas zonas que os ingleses apelidam de “secções com regulação dinâmica”, permite aos responsáveis políticos e técnicos salientar os benefícios que estes troços inteligentes oferecem, em termos de redução de sinistros e ganhos de tempo. Sucede que a população que utiliza estas vias rápidas tem outra ideia e faz uma interpretação menos favorável dos ganhos.

Além das discutíveis vantagens em matéria de segurança e economia de tempo nas deslocações, a imprensa local chama ainda a atenção para as falhas técnicas que os sistemas têm encontrado pela frente, originando acidentes. Isto faz cair pela base as teorias defendidas pelos especialistas em mobilidade e tráfego, que sempre defenderam o recurso à tecnologia como forma de mitigar as dificuldades no trânsito.

De acordo com o Governo inglês, registaram-se vários acidentes nos percursos “inteligentes” entre 2014 e 2019, o que provocou a morte de 38 automobilistas, apesar da colaboração de câmaras de vídeo e de software destinado a gerir o tráfego.

De salientar que há actualmente mais de 600 km das denominadas auto-estradas inteligentes no Reino Unido, com controlo de trânsito dinâmico, tendo sido anunciado que iriam surgir mais 480 km até 2025. Mas isto fica para já sem efeito, com o Governo a dar preferência a vias “estúpidas” para os próximos cinco anos, enquanto se analisam e comparam os resultados.