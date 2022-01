O papa Francisco rezou este domingo pelas vítimas das inundações que assolaram recentemente várias regiões do Brasil, causando dezenas de mortes e milhares de desalojados, notícia a agência Efe.

“Manifesto a minha proximidade pelas pessoas afetadas pelas fortes chuvadas em várias zonas do Brasil, nas últimas semanas, disse o pontífice, durante a oração dominical, na Praça de São Pedro.

Francisco dedicou as suas orações “às vítimas e aos seus familiares e a todos aqueles que perderam a sua casa”, pedindo ajuda a que “Deus apoie os esforços daqueles que estão a prestar socorro”.

Na sexta-feira a União Europeia anunciou que vai mobilizar um milhão de euros em ajuda de emergência para apoiar as vítimas das inundações resultantes de chuvas torrenciais nos estados da Bahia e Minas Gerais, no Brasil.

Pelo menos 24 pessoas morreram no estado brasileiro de Minas Gerais devido às chuvas fortes, que deixaram 341 cidades em situação de emergência e obrigaram 28.602 pessoas a saírem das suas casas.

O estado da Bahia, no nordeste do Brasil, também sofreu fortes chuvas entre novembro e dezembro. Neste estado, as tempestades mataram pelo menos 24 pessoas, deixaram dezenas de cidades submersas e forçaram quase 100 mil pessoas a deixar as suas casas.