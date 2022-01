O treinador espanhol Rafa Benítez foi despedido pelo Everton, um dia depois da derrota na visita ao Norwich, por 2-1, informou este domingo o clube, 15.º classificado da Liga inglesa de futebol.

Benítez tinha sido no início da época uma escolha polémica para o comando do Everton, devido à sua ligação ao rival Liverpool, entre 2004 e 2010, num percurso em que conquistou a Liga dos Campeões com os ‘reds’.

O Everton, equipa do médio português André Gomes, apenas tem uma vitória nos últimos 13 jogos que disputou para o campeonato, em casa, diante do Arsenal, por 2-1, em jogo realizado no início de dezembro.

Uma situação que deixa a equipa apenas com mais seis pontos do que o 18.º classificado, o Norwich, embora a formação do Liverpool tenha três jogos em atraso, com Burnley, fora, e com Newcastle e Leicester, em casa.