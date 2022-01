Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou 21.917 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e 31 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas — um quinto das mortes registadas a 17 de janeiro de 2021 (152) —, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O grupo etário que registou mais novas infeções foi o das crianças até aos nove anos, com 4.106 novos casos. As crianças e jovens dos 10 aos 19 anos também são o quarto grupo com mais casos (3.228). Juntos perfazem 7.334 casos, mais de um terço das infeções.

O segundo grupos com mais casos é dos 40-49 anos, com 3.855 casos, seguido do grupo dos 30-39 anos, com 3.298. Acima dos 60 anos foram registados 2.064 casos, quase 10% do total de infeções.

O número total de novas infeções corresponde a um aumento de 7,78% em relação à segunda-feira da semana passada. A média a sete dias fica assim nos 35.261 casos diários — ou seja, continua a subir, apesar do número de casos ter diminuído este domingo e segunda-feira como geralmente acontece.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.938 novos casos, não é a região com mais novas infeções, mas é a que mais casos contou desde o início da pandemia e ultrapassou os 750 mil.

A região com mais casos é o Norte, com 8.937 novos casos e a chegar perto dos 700 mil casos desde o início da pandemia. Todas as outras regiões juntas não chegam sequer perto deste valor (menos de 500 mil).

Foram registados 2.078 no Centro, 1.232 na Madeira, 796 no Algarve, 532 no Alentejo e 404 nos Açores.

Esta segunda-feira, a incidência voltou a rebentar com a escala da matriz de risco e, em vez de um valor preciso, é apenas indicado que tanto no continente como a nível nacional se ultrapassou os 3.840 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Na última sexta-feira, a incidência era 3.813,6 em todo o país e 3796,0 no continente.

Já o índice de transmissibilidade continua a descer desde o início de janeiro e passou de 1,19 a nível nacional e no continente, na sexta-feira, para 1,13.

Menos de metade dos internamentos e um quarto dos internados em UCI comparado com 2021

Estão 1.938 pessoas internadas com Covid-19 — mais 125 do que no dia anterior —, das quais 174 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais seis do que no domingo. No dia 17 de janeiro de 2021 havia 4.889 doentes internados, dos quais 647 estavam nas unidades de cuidados intensivos — quase quatro vezes mais do que atualmente e 2,5 vezes mais do que número de camas ocupadas definido como limite crítico (255).

Das 31 mortes com Covid-19 registadas em 24 horas, 17 aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Foram ainda registadas seis mortes no Norte, três no Centro e no Algarve, uma no Alentejo e outra na Madeira. Os Açores foram a única região sem mortes.

Em 24 horas registaram-se 22 mortes com Covid-19 entre os homens e nove entre as mulheres. Entre estes doentes: 13 tinham mais de 80 anos, nove estavam na casa dos 70 anos e cinco na casa dos 60 anos.

Registou-se ainda a morte de uma mulher na casa dos 20 anos, de um homem na casa dos 40 anos e de uma mulher e um homem na casa dos 50 anos.

Esta segunda-feira, a DGS reporta ainda 18.083 pessoas recuperadas da infeção e mais 20.217 contactos em vigilância (num total de 301.161). No total, são 331.158 casos ativos — mais 3.803 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.906.891 casos de infeção e 19.334 óbitos.