O corte para apenas três candidatos em todos os prémios The Best acabou por trazer uma novidade que se tornava incontornável. Até aqui, Cristiano Ronaldo podia ser favorito, podia vir a seguir ao favorito, podia até ser o menos provável entre os favoritos – mas Cristiano Ronaldo era. Este ano, deixou de ser. E, pela primeira vez, o avançado português não estava nos três candidatos ao prémio The Best, troféu entregue pela FIFA que premeia o melhor jogador do ano. Nem mesmo Lionel Messi tinha conseguido todos os pódios nas cinco edições realizadas, falhando essa entrada em 2018 com Modric, Ronaldo e Salah.

A gala apresentada pela jornalista Reshmin Chowdhury e pelo antigo internacional inglês Jermaine Jenas distinguiu também a canadiana Christine Sinclair como a melhor marcador de sempre por seleções, um prémio que no futebol masculino pertence a Cristiano Ronaldo. A antiga avançada apontou quase 190 golos pelo conjunto nacional canadiano e recebeu os parabéns do compatriota Steve Nash, antigo base da NBA e atual treinador dos Brooklyn Nets que é um conhecido fã de futebol (e joga “a sério”, acrescente-se).

The Best Jogador do Ano

Robert Lewandowski (Polónia/Bayern)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona e PSG)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

The Best Jogadora do Ano

Jennifer Hermoso (Espanha/Barcelona)

Sam Kerr (Austrália/Chelsea)

Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

The Best Guarda-redes masculino do Ano

Gianluigi Donnarumma (Itália/AC Milan e PSG)

Édouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Manuel Neuer (Alemanha/Bayern)

The Best Guarda-redes feminina do Ano

Ann-Katrin Berger (Alemanha/Chelsea)

Christiane Endler (Chile/PSG e Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá/Rosengärd e PSG)

Equipa FIFA do ano

Guarda-redes: Alisson Becker (Brasil/Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Itália/AC Milan e PSG) e Édouard Mendy (Senegal/Chelsea)

Alisson Becker (Brasil/Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Itália/AC Milan e PSG) e Édouard Mendy (Senegal/Chelsea) Defesas: Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool), Dani Alves (Brasil/São Paulo e Barcelona), Rúben Dias (Portugal/Manchester City), David Alaba (Áustria/Bayern e Real Madrid), Leonardo Bonucci (Itália/Juventus) e Jordi Alba (Espanha/ Barcelona)

Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool), Dani Alves (Brasil/São Paulo e Barcelona), Rúben Dias (Portugal/Manchester City), David Alaba (Áustria/Bayern e Real Madrid), Leonardo Bonucci (Itália/Juventus) e Jordi Alba (Espanha/ Barcelona) Médios: Sergio Busquets (Espanha/Barcelona), Frenkie de Jong (Países Baixos/Barcelona), Jorginho (Itália/Chelsea), N’Golo Kanté (França/Chelsea), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City) e Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Sergio Busquets (Espanha/Barcelona), Frenkie de Jong (Países Baixos/Barcelona), Jorginho (Itália/Chelsea), N’Golo Kanté (França/Chelsea), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City) e Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United) Avançados: Ronaldo (Portugal/Juventus e Manchester United), Benzema (França/Real Madrid), Erling Haaland (Noruega/B.Dortmund), Neymar (Brasil/PSG), Kylian Mbappé (França/PSG), Robert Lewandowski (Polónia/Bayern), Lukaku (Bélgica/Inter e Chelsea) e Messi (Argentina/Barcelona e PSG)

The Best Treinador do Ano (masculino)

Pep Guardiola (Espanha/Manchester City)

Roberto Mancini (Itália/Itália)

Thomas Tuchel (Alemanha/Chelsea)

The Best Treinador do Ano (feminino)

Lluís Cortés (Espanha/Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea)

Sarina Wiegman (Países Baixos/Países Baixos e Inglaterra)

Prémio Puskas Melhor Golo do Ano

Erik Lamela (Argentina) – Arsenal-Tottenham (Premier League, 14 de março de 2021)

Patrik Schick (Rep. Checa) – Rep. Checa-Escócia (Campeonato da Europa, 14 de junho de 2021)

Mehdi Taremi (Irão) – Chelsea-FC Porto (Liga dos Campeões, 13 de abril de 2021)

Prémio Fair-Play do Ano

Seleção da Dinamarca, médicos e staff

Claudio Ranieri

Scott Brown